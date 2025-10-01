  1. استانها
  2. تهران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

پلیس: انبار ۵۰ میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در شهریار شناسایی شد

شهریار- رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران از کشف و شناسایی یک انبار حاوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی فرد، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و شناسایی یک انبار حاوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر داد.

صادقی‌فرد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یکی از محلات شهریار، رسیدگی به موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی انبار مذکور شده و پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از محل ۱۵ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران با اشاره به اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر شد، گفت: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

صادقی‌فرد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

