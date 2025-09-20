محکومیت بیش از ۱۱ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم آرایش و بهداشتی در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده حمل لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و دریافت نظریه دانشگاه علوم پزشکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم آرایشی قاچاق، متهم را به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی کالاهای قاچاق را از یک خودرو در حال حمل کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.