دوست صمیمی سارق دیجیتالی ۳۳۰ میلیونی از آب درآمد

سرهنگ نعمت الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از شهروندان اصفهانی با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایت رسمی اعلام کرد که مبلغ ۳ هزار و ۳۰۰ دلار به مبلغ تقریبی ۳۳۰ میلیون تومان از کیف پول دیجیتال وی به صورت غیرمجاز برداشت شده است.
وی افزود: کارآگاهان پلیس فتا از همان لحظه بررسیهای خود را آغاز کردند و موفق شدند سارق اینترنتی را شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ طاهر پور ادامه داد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد که متهم از دوستان نزدیک شاکی بوده و با سوءاستفاده از اعتماد وی، به رمز عبور کیف پول دیجیتال او دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت وجه کرده است
سرهنگ طاهرپور از بازگرداندن مبلغ سرقتی به حساب شاکی خبر داد و ضمن هشدار به دارندگان کیف پولهای دیجیتال تأکید کرد: اطلاعات مربوط به رمز عبور و کلیدهای خصوصی کیف پولهای دیجیتال باید با نهایت دقت و محرمانگی نگهداری شود، اعتماد بیجا به اطرافیان در این زمینه میتواند زمینهساز بروز جرایم مالی و سایبری شود.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس فتا همواره در کنار مردم بوده و آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص جرایم سایبری است، از شهروندان عزیز درخواست میشود در صورت مواجهه با هرگونه پیامک یا لینک مشکوک، از کلیک کردن بر روی آن خودداری کرده و موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.
