  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

عودت یک میلیاردی محتویات کیف پول دیجیتال به مالباخته در خمینی شهر

عودت یک میلیاردی محتویات کیف پول دیجیتال به مالباخته در خمینی شهر

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: فردی که با سؤاستفاده از اعتماد یکی از شهروندان اقدام به برداشت بیش از یک میلیارد ریال از کیف پول دیجیتال وی کرده بود به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول شکایت یکی از شهروندان به پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر مبنی بر سرقت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از کیف پول دیجیتالش، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فرد شاکی به منظور سرمایه گذاری در زمینه ارز دیجیتال اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار فردی که در این زمینه تخصص داشته قرار داده و او نیز با سو استفاده از اعتماد شاکی اقدام به برداشت غیر مجاز از کیف پول مربوطه می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه متهم به پلیس فتا احضار و پس از اعتراف به بزه انتسابی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: با پیگیری‌های کارشناسان مبلغی که از کیف پول دیجیتال شاکی برداشت شده بود به طور کامل به وی بازگردانده شد.

کد خبر 6661646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها