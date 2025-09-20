کاهش محسوس دما در ایلام؛ وزش بادهای شدید در راه است

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم روند کاهش دما و وزش باد در روزهای پیشِ رو خبر داد.

وی با اشاره به آغاز روند کاهش دما از روز گذشته گفت: برای امروز نیز کاهش نسبتاً محسوس دما در حدود ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و دماها در حال حاضر کمی کمتر از حد نرمال قرار دارند. در نواحی سردسیر استان، شب‌های نسبتاً سرد خواهیم داشت و حداکثر دما به زیر ۳۰ درجه می‌رسد، در حالی که این عدد در نواحی گرمسیر کمتر از ۴۰ درجه خواهد بود.

احمدی‌نژاد افزود: این شرایط دمایی تا پایان روز هفتم همین روند را حفظ خواهد کرد و تغییرات خاصی پیش‌بینی نمی‌شود؛ به طور کلی، دماها در سطح استان حدود یک تا دو درجه پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت خواهند بود.

این کارشناس هواشناسی همچنین از پدیده جوی دیگری در روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: در برخی نقاط استان، به‌ویژه در ساعات عصرگاهی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید را خواهیم داشت که می‌تواند در فعالیت‌های کشاورزی و برخی امور شهری اثرگذار باشد.