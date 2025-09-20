  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

هشدار زرد هواشناسی برای قزوین

قزوین- مدیرکل هواشناسی استان قزوین از پایان گرد و غبار در آسمان قزوین خبر داد و گفت: با توجه به کاهش شدید دما در روزهای پیش رو هشدار زرد صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ‌الملوکی عصر شنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی که در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، از صدور هشدار زرد برای استان خبر داد و نسبت به تشدید پدیده گرد و غبار هشدار داد.

وی اعلام کرد: از روز جمعه با آغاز وزش بادهای جنوبی و جنوب‌غربی، شاهد شکل‌گیری پدیده گرد و غبار در سطح استان هستیم. سرعت این بادها در برخی نقاط به ۶۵ کیلومتر بر ساعت نیز رسیده است.

به گفته شیخ‌الملوکی، شاخص آلودگی هوا و گرد و غبار در برخی ایستگاه‌های استان به عدد ۵۰۰ رسیده که نشان‌دهنده شرایط بسیار ناسالم است. کانون اصلی این پدیده در شهر قزوین قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی استان ابراز امیدواری کرد که از امشب شدت گرد و غبار کاهش یابد و در روزهای آینده شاهد تغییرات جوی و کاهش دمای حدود ۱۰ درجه‌ای باشیم.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بارش در فصل پاییز افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌های پاییزی در استان قزوین با تأخیر آغاز خواهد شد و از نظر مقدار نیز مطلوب نخواهد بود.

