  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۸

کاهش محسوس دما و احتمال بروز گرد و خاک در ایلام از جمعه

کاهش محسوس دما و احتمال بروز گرد و خاک در ایلام از جمعه

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش محسوس دما و احتمال بروز گرد و خاک در ایلام از جمعه

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند کاهش محسوس دما در استان خبر داد و گفت: طبق آخرین خروجی نقشه‌های هواشناسی، دمای هوا از امروز روندی کاهشی یافته و این کاهش از روز جمعه محسوس‌تر خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کاهش دما که حدود ۵ تا ۷ درجه کمتر از روزهای گذشته خواهد بود، تا اواسط هفته آینده در استان تداوم دارد.

رستمی ادامه داد: از روز شنبه در برخی مناطق استان به‌ویژه نواحی مرزی و غربی، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب وقوع پدیده گرد و خاک محلی در این مناطق شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به تغییرات دمایی و شرایط جوی پیش‌ِ رو، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کد خبر 6616580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها