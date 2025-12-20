پورشمس: ۶ بلوار اصلی اراک ۳۳ درصد تلفات فوتی را به خود اختصاص داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پورشمس پیش از ظهر امروز در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: آمار متوفیان در استان مرکزی طی سال جاری نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در حوزه درونشهری تلفات رانندگی ۱۸ درصد کاهش یافته و در حوزه برونشهری شاهد افزایش سه درصدی بودهایم.
پورشمس تصریح کرد: شش بلوار حادثهخیز اراک شامل کمربندی شمالی و جنوبی، کشاورز، منابع طبیعی و آیتالله اراکی شناسایی شده و اقدامات ایمنی ویژه در این معابر تا پایان سال به اجرا خواهد رسید.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۸ نقطه حادثهخیز شناسایی شده که ۱۲ مورد آن در شهر اراک واقع است.
پورشمس تأکید کرد: اجرای اقدامات کوتاهمدت پیش از زمستان میتواند کاهش چشمگیر حوادث را به همراه داشته باشد.
رئیس پلیس راهور استان مرکزی با اشاره به سامانههای نظارتی گفت: در شهر اراک ۱۰۲ دوربین فعال نصب شده است اما استفاده کامل از آنها در حوزههای حمل و نقل و پلیس هنوز عملی نشده است.
وی افزود: شهرداران و فرمانداران باید توجه ویژهای به بهرهبرداری کامل از دوربینها برای کاهش تخلفات و حوادث داشته باشند.
پورشمس تصریح کرد: سهم فوتیهای سرنشین خودروها در تصادفات امسال به ۲۳ درصد رسیده که ناشی از سرعتهای بالا در بلوارها و آزادراهها است و عابران پیاده و موتورسواران نیز سهم قابل توجهی از تلفات دارند.
وی گفت: با اجرای کامل مصوبات شورای ترافیک، اصلاح نقاط حادثهخیز و افزایش هماهنگی دستگاههای امدادی، کاهش چشمگیری در آمار تلفات استان حاصل خواهد شد.
