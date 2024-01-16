تصادفات منجر به فوت در استان مرکزی ۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی عصر سه شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی گفت: امسال تعداد متوفیان تصادفات ۵ درصد و مجروحین ۴ درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: تصادفات منجر به خسارت امسال در استان مرکزی ۱۳ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ حسینی با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی تخلفات برون و درون شهری استان مرکزی در ۹ ماهه سال جاری گفت: این استان در حوزه درون شهری با ۸ نفر کاهش جان باختگان در رتبه نهم کشور، در سال جاری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حوزه درون شهری امسال ۸۴ نفر در تصادفات استان مرکزی جان باختند، افزود: بیشترین فوتی‌ها مربوط به شهرهای ساوه و اراک است.

سرهنگ حسینی افزود: عابر پیاده ۵۱ درصد در متوفیان حوادث رانندگی استان مرکزی سهم دارد در حالی که در سطح کشور این سهم ۲۸ و۴ دهم درصد است و این استان از نظر افزایش جانباختگان عابر پیاده در جایگاه سوم کشور است.

وی ادامه داد: برخلاف کاهش ۹ درصدی متوفیان حوادث رانندگی درون شهرهای استان، اراک دارای ۱۶ درصد افزایش متوفی است که منتج به قرار گرفتن شهرستان اراک در وضعیت قرمز کشوری شده است.