مدیریت محله‌محور تقویت تاب‌آوری اجتماعی را به همراه دارد

همدان- استاندار همدان گفت: مدیریت محله‌محور با مشارکت مردمی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر شنبه در نشست مشترک با جمعیت هلال‌احمر استان همدان از ایجاد دبیرخانه مدیریت محله‌محور خبر داد و اظهار کرد: این دبیرخانه با هدف هماهنگی میان مدیریت‌های محله‌محور دستگاه‌ها و نهادها فعالیت خواهد کرد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت مدیریت محلی افزود: این سیاست مشارکت واقعی مردم را محقق کرده و به افزایش تاب‌آوری اجتماعی در محلات منجر می‌شود.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: هدف جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون، اداره امور با مشارکت مستقیم مردم بوده و ساختارهایی مانند شوراهای شهر و روستا، سازمان‌های مردم‌نهاد، پایگاه‌های بسیج و نهادهای فرهنگی همگی بر همین اساس شکل گرفته‌اند.

استاندار همدان با بیان اینکه ایران از شبکه‌های محلی متنوع و قدرتمندی برخوردار است، گفت: هلال‌احمر با شبکه گسترده امداد و نجات در بحران‌ها، می‌تواند محور اجرای مدیریت محله‌محور باشد، به‌ویژه در حوادث طبیعی و بحران‌های غیرطبیعی.

وی با اشاره به پیشرفت چهار سال اخیر هلال‌احمر در تجهیزات، منابع انسانی و اعتبار بین‌المللی، افزود: هم‌افزایی این ظرفیت‌ها با نهادهایی چون بسیج، سازمان‌های ورزشی و فرهنگی، اثربخشی طرح را افزایش می‌دهد.

ملانوری‌شمسی عنوان کرد: انتخاب همدان و کردستان به عنوان پایلوت اجرای طرح، به دلیل حضور مدیران با سابقه در هلال‌احمر بوده است و اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که همه نهادها در یک سیستم هماهنگ مشارکت کنند، بدون آنکه کسی احساس حذف یا کنار گذاشته شدن داشته باشد.

