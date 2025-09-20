به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی بعدازظهر شنبه در نشست مشترک با جمعیت هلالاحمر استان همدان از ایجاد دبیرخانه مدیریت محلهمحور خبر داد و اظهار کرد: این دبیرخانه با هدف هماهنگی میان مدیریتهای محلهمحور دستگاهها و نهادها فعالیت خواهد کرد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تقویت مدیریت محلی افزود: این سیاست مشارکت واقعی مردم را محقق کرده و به افزایش تابآوری اجتماعی در محلات منجر میشود.
ملانوریشمسی خاطرنشان کرد: هدف جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون، اداره امور با مشارکت مستقیم مردم بوده و ساختارهایی مانند شوراهای شهر و روستا، سازمانهای مردمنهاد، پایگاههای بسیج و نهادهای فرهنگی همگی بر همین اساس شکل گرفتهاند.
استاندار همدان با بیان اینکه ایران از شبکههای محلی متنوع و قدرتمندی برخوردار است، گفت: هلالاحمر با شبکه گسترده امداد و نجات در بحرانها، میتواند محور اجرای مدیریت محلهمحور باشد، بهویژه در حوادث طبیعی و بحرانهای غیرطبیعی.
وی با اشاره به پیشرفت چهار سال اخیر هلالاحمر در تجهیزات، منابع انسانی و اعتبار بینالمللی، افزود: همافزایی این ظرفیتها با نهادهایی چون بسیج، سازمانهای ورزشی و فرهنگی، اثربخشی طرح را افزایش میدهد.
ملانوریشمسی عنوان کرد: انتخاب همدان و کردستان به عنوان پایلوت اجرای طرح، به دلیل حضور مدیران با سابقه در هلالاحمر بوده است و اجرای آن باید به گونهای باشد که همه نهادها در یک سیستم هماهنگ مشارکت کنند، بدون آنکه کسی احساس حذف یا کنار گذاشته شدن داشته باشد.
نظر شما