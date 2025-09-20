به گزارش خبرگزاری مهر، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا امروز شنبه در پیامی توئیتری از تلاش محور غربی علیه ایران در خصوص تحریم‌های سازمان ملل انتقاد کرد.

وزیر امور خارجه کوبا در این ارتباط گفت: ما اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسیر بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را که حق حاکمیت این کشور برای توسعه مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای خود را تضعیف کرده و تلاش‌ها برای ارتقای ثبات در خاورمیانه (غرب آسیا) را هدف قرار می‌دهد، مردود می‌دانیم.

گفتنی است که روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌های ایران را به رأی گذاشت، اما این پیش نویس نتوانست حمایت لازم را کسب کند.

روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از جمله کشورهایی بودند که به این پیش‌نویس رأی مثبت دادند.

این جلسه پس از آن برگزار شد که ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ۲۸ آگوست (۶ شهریور) روندی ۳۰ روزه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند.

تروئیکای اروپایی مدعی شدند که تهران به تعهدات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده بود؛ پایبند نبوده است. ادعایی که همواره مقامات ایرانی آن را رد کرده‌اند.