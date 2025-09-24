  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در کوبا به رئیس جمهور این کشور

سفیر جدید ایران در کوبا استوارنامه خود را به رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله نادری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کوبا با «میگل دیاز کانل برمودز» رئیس جمهور کوبا دیدار کرد و استوارنامه خود را تسلیم نمود.

رئیس جمهور کوبا با اعلام آمادگی کشورش برای گسترش بیش از پیش روابط تهران-کوبا در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و بازرگانی، بر تداوم حمایت قاطع کوبا از مواضع جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از امنیت و منافع ملی خود تاکید کرد.

سفیر جدید ایران در کوبا نیز با اشاره به سطح عالی روابط و همکاری‌های دو کشور در سطوح سیاسی و بین‌المللی، بر استمرار و تقویت تلاش‌ها جهت ارتقای روابط بین دو کشور مبتنی بر متنوع سازی حوزه‌های همکاری از جمله در بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، علمی و فرهنگی تاکید کرد.

نفیسه عبدالهی

