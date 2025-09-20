بوشهر موزه دفاع مقدس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار فرماندهان نظامی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و اسلام است که علیرغم توطئه مشترک قدرتهای شرق و غرب برای نابودی انقلاب اسلامی، با هدایتهای رهبری، ایمان و توکل رزمندگان و حضور مردم، به فرصتی بزرگ برای اقتدار ایران اسلامی تبدیل شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن تبریک این ایام و قدردانی از تلاش مجموعههای فرهنگی و ادبی فعال در حوزه نشر و حفظ آثار دفاع مقدس اظهار کرد: قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا، فداکاری جانبازان، رشادت رزمندگان و صبر خانوادههای ایثارگران است. هر آنچه امروز بهعنوان اقتدار و قدرت ملی در کشور داریم، ثمره همان ایستادگی و ایثارگریهاست.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک رخداد نظامی نبود بلکه مدرسهای بزرگ برای پرورش فرهنگ مقاومت، ایمان و اتکا به خداوند است افزود: این هشت سال مانند جنگ احزاب بود؛ ایران یک طرف میدان و همه قدرتهای جهانی در طرف دیگر. اما ایمان، رهبری و حضور مردم، این تهدید را به فرصتی بزرگ تبدیل کرد و اوج انقلاب اسلامی از دل همین دفاع مقدس شکل گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تاکید بر اهمیت پاسداشت یاد شهدا تصریح کرد: حفظ آثار دفاع مقدس تنها به نگهداری اشیای بهجامانده از شهدا محدود نمیشود. آنچه اهمیت دارد، انتقال روحیات، اندیشهها و معنویات آنان است. این ارزشها باید به شکلهای مختلف اعم از نوشتار، هنرهای نمایشی، سینما، شعر و سایر قالبهای هنری بازآفرینی و به نسل امروز منتقل شود تا ماندگاری بیشتری داشته باشد.
استان بوشهر سابقهای طولانی در دفاع از میهن دارد
وی حمایت از دفتر نشر و حفظ آثار دفاع مقدس را امری ضروری دانست و افزود: همانطور که برای مسجد و مدرسه وقف میکنیم، لازم است در حوزه دفاع مقدس نیز موقوفاتی ایجاد شود تا اعتبارات پایدار برای حفظ و نشر ارزشهای این حماسه فراهم گردد. خیرین و رزمندگان میتوانند با وقف اموال و درآمدها، خدمت بزرگی به شهدا و آیندگان انجام دهند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به روند ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از معدود استانهایی است که هنوز موزه دفاع مقدس ندارد، این در حالی است که استان بوشهر سابقهای طولانی در دفاع از میهن دارد؛ از ایستادگی در برابر پرتغالیها، هلندیها و انگلیسیها تا نقشآفرینی در دفاع مقدس. بنابراین شایسته است مسئولان استانی و ملی با تخصیص اعتبارات ویژه، تکمیل این موزه را تسریع کنند.
وی همچنین بر لزوم توجه به نقش خواهران در دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: زنان در پشت جبهه و حتی در خطوط مقدم پشتیبانیهای فراوانی انجام دادند و امروز نیز باید حضور فعال آنان در حوزه نشر و انتقال ارزشهای دفاع مقدس مورد توجه ویژه قرار گیرد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت جذب جوانان و نوجوانان در این عرصه خاطرنشان کرد: مخاطب اصلی برنامههای حوزه دفاع مقدس نسل جوان است، باید نشستهای فرهنگی، نمایش فیلم، برنامههای هنری و ادبی برای آنان برگزار شود تا با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند. این نسل میتواند یاور نشر و انتقال ارزشهای دفاع مقدس باشد.
وی در ادامه افزود: یکی از اقدامات مهم میتواند برگزاری نشستهای نقد و بررسی آثار ادبی و پژوهشی پیش از چاپ باشد تا کیفیت تولیدات فرهنگی و ادبی دفاع مقدس ارتقا یابد و آثار ارزشمند در سطح ملی و حتی بینالمللی عرضه شوند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با اشاره به تحولات منطقه گفت: همانگونه که جنگ دوازدهروزه اخیر نشان داد، دشمنان در برابر مقاومت ملتها شکستپذیرند، همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، امروز نیز به برکت مقام معظم رهبری، ایمان و حضور مردم، پیروزی جبهه مقاومت قطعی است. هرگاه فرهنگ دفاع مقدس در جامعه زنده باشد، پیروزی ملت ایران حتمی خواهد بود.
