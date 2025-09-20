به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتیزاده شامگاه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران کردستان از اعلام محدودیتهای ترافیکی ویژه مراسم رژه ۳۱ شهریور در کردستان خبر داد و گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس و برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در سنندج، تدابیر ترافیکی و محدودیت تردد در مسیر مراسم اعمال میشود.
وی افزود: از یک شنبه شب - بامداد روز ۳۱ شهریورماه جاری توقف هر نوع وسیله نقلیه در مسیر میدان کوهنورد تا میدان لشکر ممنوع است و خودروهای متخلف به پارکینگ هدایت میشوند.
رئیس پلیس راهور استان کردستان درباره مسیر جایگزین برای افرادی که قصد تردد از این مسیر ممنوعه را دارند، اعلام کرد: مسیر کمربندی آبیدر - بلوار چمران و خیابان کوسه هجیج (غفور) مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها است.
وی با بیان اینکه پلیس راهور برای روانسازی ترافیک و انجام هرچه بهتر این مراسم محدودیتهای ترافیکی را اعمال میکند، تصریح کرد: این محدودیتها تا پایان مراسم رژه در روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
همتیزاده با اشاره به اینکه پلیس با استفاده از جرثقیل کلیه خودروهای پارک شده در این مسیرها را جابهجا میکند، یادآور شد: انتظار میرود رانندگان وسایل نقلیهای که قصد تردد از این مسیر را داشته و یا معمولاً در این مسیرها خودروهای خود را پارک میکنند، از محل دیگری برای پارک استفاده کنند تا این مراسم باشکوهتر و مطلوبتر از سنوات قبل برگزار شود.
