به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود شهرکی، شامگاه شنبه با اشاره به وضعیت ترافیکی استان در روزهای پایانی شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای استان روان است، اما طی روزهای گذشته (۲۸ شهریور) شاهد بیشترین حجم تردد بودیم، بهویژه در محور اصلی استان که مسیر پرتردد عبور مسافران به شمار میرود.
وی افزود: با همکاری عوامل راهداری و اعمال ممنوعیت تردد برای کامیونها (بهجز خودروهای حامل مواد فاسدشدنی و سوختی)، حجم ترافیک در این مسیرها تا حد زیادی کاهش یافته است.
شهرکی ادامه داد: محدودیت تردد برای کامیونها از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ شهریور در محورهای اصلی استان اجرا میشود و این ممنوعیت تا ساعت ۱۲ شب هر روز ادامه خواهد داشت. هدف ما کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها در پرترافیکترین ماه سال است.
خستگی رانندگان؛ دلیل اصلی تصادفات واژگونی
رئیس پلیس راه گلستان با هشدار جدی نسبت به رانندگی مداوم بدون استراحت گفت: مطالعات کارشناسی تصادفات نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از واژگونی خودروها و خروج از مسیر جاده، به دلیل خستگی مفرط رانندگان است. برخی رانندگان بدون وقفه هشت یا ۹ ساعت رانندگی میکنند که این موضوع بهشدت خطرناک است.
وی تاکید کرد: خستگی بهویژه در نزدیکی مقصد و در سرعتها، عامل بروز تصادفات مرگبار شده است. بسیاری از حوادث درست زمانی رخ میدهد که راننده تصور میکند فقط چند کیلومتر با خانه یا مقصدش فاصله دارد.
شهرکی با اشاره به توصیههای پلیس افزود: براساس دستورالعملها و تجربه میدانی، رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند. بیتوجهی به این اصل میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
آمادگی پلیس برای بازگشایی مدارس و آرامسازی ترافیک شهری رئیس پلیس راه گلستان در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: در مدارس حاشیه راهها، اقدامات آرامسازی ترافیک از جمله نصب علائم، خطکشی عابر پیاده و کاهش سرعت اجرایی شده است.
سرهنگ شهرکی در پایان ابراز امیدواری کرد وگفت: امید است با همکاری رانندگان، مسئولان و خانوادهها، شاهد کمترین حوادث جادهای در روزهای پایانی تابستان باشیم و آغاز سال تحصیلی با ایمنی کامل برای دانشآموزان رقم بخورد.
