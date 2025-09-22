به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جمالی ظهر دوشنبه در آئین اهدای نوشت افزار به دانش‌آموزان نیازمند تربت‌جامی که با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیران اجرایی، نظامی، انتظامی و جمعی از خیرین در محل کانون هنر و اندیشه آموزش‌وپرورش این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ۸۰۰ بسته کامل لوازم التحریر به ارزش کل ۶۴۰ میلیون تومان به دانش‌آموزان تحت پوشش این طرح اهدا شد.

مسئول قرارگاه فرهنگی و جهادی عمار کانون هنر و اندیشه آموزش‌وپرورش تربت‌جام با اشاره به جزئیات این بسته‌ها افزود: هر بسته به ارزش ۸۰۰ هزار تومان بوده و شامل اقلام ضروری مانند کیف، دفتر، مداد رنگی، پاک‌کن، تراش، خط‌کش، خمیر بازی، قمقمه آب و خودکار است. تلاش ما بر این بود که با تهیه لوازم کامل، بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های دانش‌آموزان نیازمند را برطرف کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام خیرخواهانه انگیزه‌ای مضاعف برای دانش‌آموزان در راه کسب علم و دانش بیفزاید، اضافه کرد: این اقدام ارزشمند با هدف حمایت از تحصیل و کاهش مشکلات خانواده‌ها، با همراهی مسئولان و همت و یاری خیرین این شهرستان انجام شد، تا لبخند را بر لبان صدها دانش‌آموز نیازمند بنشاند.