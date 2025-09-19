  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

بازار لوازم التحریر مشهد در آستانه سال تحصیلی جدید

مشهد- خریداران بازار لوازم‌التحریر مشهد در آستانه سال تحصیلی، میان برندهای متنوع به‌دنبال کیفیت برتر با قیمت مناسب می‌گردند.

گزارشگر: زهرا غفوریان

تصویربردار: کبری رضایی

