تظاهرات حمایت از مردم مظلوم غزه در ایتالیا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس الاخباریه، مردم ایتالیا در حمایت از مردم مظلوم در غزه و ادامه جنایتهای اشغالگران قدس در تهاجم بی امان به این باریکه دست به تظاهرات زدند.
بر اساس اعلام این رسانه، مردم ایتالیا در شهر تورین در حمایت از غزه و در محکومیت جنگ گرسنگی و نسل کشی که اشغالگران صهیونیست در حال انجام آن هستند تظاهرات گستردهای را برگزار کردند.
این در حالیست که تظاهراتهای گستردهای در کشورهای مختلف جهان به صورت روزانه در محکومیت ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه برگزار میشود.
