چین: اصل حاکمیت فلسطین بر فلسطین باید اعمال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وانگ ئی وزیر امور خارجه چین امروز شنبه در سخنانی تصریح کرد: جنگ جاری در نوار غزه (از سوی صهیونیست‌ها) باعث بروز فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای شده است که وجدان بشری را به چالش می‌کشد.

وزیر امور خارجه چین در ادامه اضافه کرد: گام‌های اسرائیل برای تصرف غزه و تجاوز به کرانه باختری بر ثبات خاورمیانه (غرب آسیا) تأثیر می‌گذارد. اصل حاکمیت فلسطین بر فلسطین باید اعمال شود. غزه و کرانه باختری سرزمین‌های غیرقابل تصرف فلسطین هستند.

این در حالیست که نماینده چین در سازمان ملل متحد چندی پیش در نشست شورای امنیت در خصوص ادامه جنایت‌های صهیونیست‌های اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرد: اوضاع غزه رو به وخامت نهاده است و به طور فزاینده‌ای خطرناک می‌شود. جامعه بین‌المللی باید قبل از بدتر شدن فاجعه در نوار غزه، اقدامات لازم را انجام دهد.