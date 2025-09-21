  1. استانها
  2. تهران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۲۲

افزایش ذرات معلق در پایتخت؛ گروه‌ های حساس امروز منزل بمانند

تهران- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه خبر داد و گفت: گروه های حساس در خانه بمانند.

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، ورود گرد و غبار از کانون‌های داخلی و فرا استانی از عصر روز شنبه ۲۹ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در آسمان استان تهران موجب کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و افزایش غلظت ذرات معلق خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی، از شهروندان خواست تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به ویژه در ساعات اوج آلودگی، خودداری کنند.

عباس نژاد با بیان اینکه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار به عنوان گروه‌های حساس جامعه باید بیش از دیگران مراقب سلامتی خود باشند، از عموم شهروندان خواست، با پرهیز از هرگونه فعالیتی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود، همچون روشن کردن آتش یا استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی، در بهبود کیفیت هوا مشارکت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تصریح کرد: براساس پیش‌بینی هواشناسی استان تهران، از فردا شاهد کاهش سرعت باد و متعاقب آن کاهش شاخص ذرات معلق و بهبود کیفیت هوا در استان خواهیم بود.

