۳۰ میلیارد تومان تجهیزات به مدارس ایلام ارسال شد

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام کاروان تجهیزات آموزشی به ۱۴ منطقه آموزشی استان خبر داد.
وی اظهار کرد: امروز این کاروان با هدف تقویت زیرساخت فضاهای آموزشی و مدارس موجود در استان، به مناطق مختلف اعزام میشود. این تجهیزات شامل اقلام آموزشی و کمکآموزشی، سیستمهای رایانهای ویژه هنرستانها و تجهیزات هوشمندسازی مدارس است.
وی ارزش ریالی این تجهیزات را حدود ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در طول سال نیز بنا بر نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، خرید و تحویل این اقلام به مناطق مختلف استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۵، با تلاشهای انجامشده، اکثر مدارس استان به تراز مدارس هدف سند توسعه وزارت آموزش و پرورش خواهند رسید، گفت: این اقدام گامی مهم در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان است.
نظر شما