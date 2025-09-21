توزیع هزار بسته تحصیلی میان خانواده زندانیان خراسان جنوبی در پویش مهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اهدای بسته‌های تحصیلی به خانواده زندانیان نیازمند صبح یکشنبه در حسینیه جماران بیرجند با حضور رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در این مراسم اظهار داشت: اجرای پویش‌های حمایتی به‌ویژه برای کودکان و نوجوانانی که در آستانه ورود به مدارس قرار دارند اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است که علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی، سرمایه‌گذاری واقعی برای آینده جامعه محسوب می‌شود.

محمدجعفر عبداللهی با بیان اینکه در این طرح هزار بسته حمایتی میان فرزندان خانواده‌های زندانیان نیازمند استان توزیع شد، افزود: هزینه هر بسته حدود ۲۰ میلیون ریال برآورد شده که با همکاری انجمن حمایت از زندانیان و مشارکت خیرین تأمین شده است.

وی با تأکید بر اینکه کودکان و نوجوانان تحت پوشش این انجمن هیچ نقشی در وقوع جرم نداشته و خود قربانی آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت: حمایت از این قشر علاوه بر فراهم کردن زمینه رشد علمی، به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه نیز کمک می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان با قدردانی از خیرین برای همراهی در این پویش تصریح کرد: انتظار می‌رود نیکوکاران همچون گذشته در برنامه‌های حمایتی حضوری فعال داشته باشند تا مسیر آموزش و تربیت فرزندان خانواده‌های آسیب‌پذیر هموارتر شود.

این مراسم در قالب پویش «مهر همدلی» برگزار شد؛ پویشی که جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت اجتماعی دستگاه قضایی، خیرین و انجمن‌های حمایتی در راستای حمایت از کودکان نیازمند و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.