به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسینی اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب پویش ماه مهربانی ۲۹۶۶ بسته لوازم التحریر از محل مشارکت خیرین بین فرزندان زندانیان تحت پوشش انجمنهای حمایت زندانیان خراسان رضوی توزیع شد.
مدیرکل زندانهای خراسان رضوی بیان کرد: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و اجرای اولویتهای ابلاغی سازمان زندانها مبنی بر توجه به خانواده زندانیان از طریق توسعه خدمات حمایتی، انجمنهای حمایت زندانیان از ابتدای شهریور به صورت فراگیر اقدام به اجرای پویش ماه مهربانی با محوریت حمایت تحصیلی از فرزندان زندانیان نیازمند در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید کردند.
وی افزود: در همین راستا با کمک خیرین و مشارکت انجمنهای حمایت زندانیان استان تاکنون ۲۹۶۶ بسته لوازم التحریر به ارزش هر بسته میانگین ۵ میلیون ریال بین فرزندان زندانیان نیازمند توزیع شده است.
حسینی توجه به تحصیل و آموزش فرزندان زندانیان را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش آسیبهای متصور برای این قشر آسیب پذیر مورد تأکید قرار داد و گفت: بر همین مبنا و با هدف پیشگیری از ترک تحصیل یا کمک به بازماندگان از تحصیل، انجمنهای حمایت زندانیان مکلف هستند تا ضمن رصد وضعیت تحصیلی فرزندان زندانیان تحت پوشش در طول سال تحصیلی، نیازمندیهای تحصیلی و آموزشی آنان را نیز احصا کنند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
مدیرکل زندانهای خراسان رضوی اظهار کرد: در پویش ماه مهربانی علاوه بر بسته حمایتی تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر، کمک نقدی نیز به مددجویان تحت پوشش اهدا گردید تا کلیه نیازمندیهای فرزندان زندانیان در آغاز سال تحصیلی تأمین شود.
وی در پایان ضمن اشاره به رشد ۲۵ درصدی حمایتهای تحصیلی از فرزندان زندانیان نسبت به سال گذشته و قدردانی از خیرین به جهت مشارکت در این پویش، توجه بیش از پیش تمامی نهادهای مسئول اجتماعی در موضوع حمایت ازخانوادههای زندانیان نیازمند را خواستار شد.
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