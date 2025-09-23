خاطره شهدا چراغ راه آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت: «هفته دفاع مقدس، یادآور حماسههای جاودان و مجاهدتهای مردان و زنانی است که در هشت سال جنگ تحمیلی، با ایمان و ایثار، از خاک و آرمانهای ایران اسلامی دفاع کردند.
این ایام، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادتهای سرداران، رزمندگان و ایثارگرانی است که با نثار جان خویش، امنیت، آزادی و استقلال امروز ما را رقم زدند. یاد و خاطره شهیدانی که جان خود را فدای وطن کردند، چراغی است که همواره مسیر آینده این ملت را روشن نگاه خواهد داشت.
ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که همواره تا پای جان از میهن خویش دفاع کرده و در برابر هر تهدیدی ایستادگی کرده است. همان روحیهای که در هشت سال دفاع مقدس متبلور شد، در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز جلوهای دوباره یافت؛ زمانی که مردم ایران بار دیگر با همدلی و استقامت مثالزدنی، از کشور و عزت خویش دفاع و ثابت کردند که فرهنگ ایثار و مقاومت، ریشهای عمیق در جان این سرزمین دارد.
حفظ سلامت جسم و جان مردم نیز بخشی جداییناپذیر از این ایثارگریهاست. همانگونه که رزمندگان در جبههها جانفشانی کردند، کادر درمان و مدافعان سلامت نیز در پشت جبههها با تمام توان برای حفظ حیات و سلامت مردم ایستادند. سازمان بیمه سلامت ایران افتخار دارد که در ادامه این مسیر، با حمایت از بیماران و پشتیبانی از نظام ارائه خدمات درمانی، سهمی در تحقق آرمان عدالت در سلامت و صیانت از جان مردم ایفا کند.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این ایام را به عموم مردم شریف ایران، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان تبریک عرض کرده و لازم میدانم یاد و خاطره همه کسانی را که در راه عزت و سلامت این سرزمین جان فشانی کردند، پاس بدارم. امید است با تداوم راه شهیدان و در پرتو همبستگی ملی، شاهد ایرانی سربلندتر، مقتدرتر و برخوردار از سلامت پایدار باشیم.»
