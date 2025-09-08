گزارش پیرصالحی از مشکلات صنعت داروسازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در این جلسه که در محل داروخانه ۱۳ آبان تشکیل شد، با اشاره به اینکه توقع داریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای افزایش بودجه سلامت کمک کند، گفت: زمانی که قصد داریم با هدف تداوم تولید و تأمین، قیمت محصولات سلامت‌محور را افزایش دهیم، از بخش‌های مختلف دولت، مجلس و…، تحت فشار قرار می‌گیریم و در چنین شرایطی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتظار داریم که از ما حمایت کند. اگر این حمایت وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توانیم اصلاح قیمت‌ها را با هدف تداوم تولید و تأمین انجام دهیم.

وی با عنوان این مطلب که در حوزه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بانک مرکزی تا پایان مرداد ۱.۴۶۲ میلیارد دلار ارز به حوزه سلامت تخصیص داده است، افزود: از این رقم، ۱.۱۶۳ میلیارد دلار تأمین شده و حدود ۳۰۰ میلیون دلار بین تخصیص و تأمین ارز کالاهای سلامت محور طی پنج ماهه نخست امسال فاصله وجود دارد که البته بانک مرکزی قول داده است در هفته جاری، ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کند.

پیرصالحی ادامه داد: از اردیبهشت امسال تاکنون برخی ارزها برگشت خورده‌اند. شرکت‌ها به امید خرید این ارزها، وام گرفته و ریال مورد نیاز را تأمین و به بانک پرداخت کرده بودند و تصور می‌کردند که ارز تأمین شده طی یک هفته به تأمین‌کننده می‌رسد اما ناگهان اعلام شد که همه این ارزها برگشت خورده‌اند، صرفاً به دلیل اختلاف درباره نیم درصد کارمزد بین نیکو و بانک مرکزی. یعنی به خاطر یک اختلاف نیم درصدی در حال از دست دادن فرصت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در حوزه ارز توافقی فعلاً هیچ ارزی موجود نیست، توضیح داد: برخی داروها و تجهیزات پزشکی را به این دلیل که نمی‌توانستیم ارز ترجیحی آنها را تأمین کنیم، نرخ ارز آنها را به نرخ توافقی تبدیل کردیم و درحالی‌که تصور می‌شد با این کار تأمین آنها راحت‌تر می‌شود اما عملاً تأمین آنها دشوارتر شده است.

پیرصالحی گفت: در زمینه قیمت‌گذاری، سال گذشته قیمت برخی از داروها را که از ۱۴۰۱ قیمت آنها تغییر نکرده بود و تولید و تأمین آنها دچار مشکل شده بود، اصلاح کردیم. با این وجود از بهمن ماه گذشته تاکنون، هزینه‌های کارگری، مواد جانبی، انرژی و … افزایش یافته است اما متأسفانه همچنان در زمینه اصلاح قیمت‌ها دچار محدودیت هستیم. ستاد تنظیم بازار می‌گوید هیچ قیمتی بالا نرود این در حالیست که هزینه‌های شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی افزایش یافته اما امسال تاکنون افزایش قیمت نداشتیم و همه شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی شاکی هستند. به شرکت‌ها فشار آورده‌ایم که با حداقل سود به فعالیت خود ادامه دهند اما فشار هم حدی دارد و شرکت‌ها به جایی می‌رسند که دیگر نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند. در چنین شرایطی سازمان غذا و دارو مجبور می‌شود که دوباره قیمت‌ها را اصلاح کند و مجدداً باید به نهادهای مختلف بابت این موضوع پاسخ دهد.

وی گفت: بهترین سیاست این است که قیمت همه داروها و تجهیزات پزشکی یکبار در ابتدای سال متناسب با نرخ تورم، افزایش یابد. در این صورت بسیاری از شرکت‌ها راضی می‌شوند و به تولید و تأمین ادامه می‌دهند اما در حال حاضر قیمت همه محصولات را نگه می‌داریم و به صورت موردی در جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری به آنها مجوز افزایش قیمت می‌دهیم که این باعث می‌شود قیمت تعداد زیادی از محصولات با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تأمین، تا مدت زیادی ثابت بمانند که در نتیجه تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان دچار مشکل می‌شوند.

پیرصالحی اضافه کرد: ما در زمینه اصلاح قیمت‌های دارو و تجهیزات پزشکی به حمایت مجلس و دولت نیاز داریم. در همین راستا جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری از هفته پیش مجدداً آغاز شده است چون بسیاری از شرکت‌ها گفته‌اند که با قیمت‌های کنونی دیگر تولید نخواهند کرد. شرایط کشور به گونه‌ای است که شرکت‌ها باید به تولید خود ادامه دهند اما عدم اصلاح قیمت‌ها باعث محدودیت در فعالیت آنها شده است. شرکت‌ها محصولاتی را که حاشیه سود آنها پایین است، تولید نمی‌کنند و اگر می‌خواهیم به کمبود برخورد نکنیم باید قیمت مناسب به شرکت‌ها بدهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: متأسفانه سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی به کمتر از چهار درصد رسیده در حالی‌که این نرخ در دنیا بیش از ۷ درصد است. بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی جدید قیمت‌های بالایی دارند اما ما می‌خواهیم همچنان مانند داروی استامینوفن به آنها قیمت بدهیم. به عنوان مثال دریچه تاوی جایگزین دریچه فلزی شده است. یا مثلاً بیماران دیگر به دنبال نوار تست قندخون نیستند بلکه دستگاه سی جی ام (پایش مداوم قند خون) می‌خواهند چرا که با این دستگاه، پایش قند خون بیماران دیابتی بسیار راحت‌تر می‌شود و کیفیت زندگی آنها افزایش می‌یابد. در زمینه انسولین هم شاهد عرضه محصولاتی هستیم که شیوه مصرف و درمان را برای بیماران راحت کرده است. تمام این درمان‌های جدید در حالی به بازار عرضه شده‌اند که میزان ارز تخصیص یافته به حوزه سلامت کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است. ما توقعمان در حوزه سلامت بالاست و می‌خواهیم بهترین‌ها را داشته باشیم اما چنین چیزی با کمترین پول ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: سهم حوزه سلامت در تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد و اگر افزایش نیابد همواره دچار کمبود دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم بود. در برخی موارد هم اگرچه کمبود وجود ندارد اما استرس‌های پیاپی وارده به بیماران درباره احتمال وقوع کمبود، آسیب زیادی را به آنها وارد می‌کند.

پیرصالحی گفت: بودجه دارویار در سال جاری ۸۵ همت است اما در ۶ ماهه نخست امسال که باید ۴۰ همت پرداخت می‌شد، فقط ۲۷ همت پرداخت شده است و گفته می‌شود که تا پایان سال بیشتر از ۵۰ همت هم بابت دارویار پرداخت نخواهد شد. این در حالی است که درخواست اولیه ما برای بودجه دارویار ۱۸۵ همت بود اما فقط ۸۵ همت تصویب شد که بخش عمده این رقم هم پرداخت نشده است.