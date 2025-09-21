  1. استانها
قطعی گاز در شهرستان چرام

یاسوج-روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از قطعی گاز در شهرستان چرام و بخشی از روستاهای تابعه آن در روز دوشنبه ۳۱ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از قطعی شبکه گاز رسانی در شهرستان چرام خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است برای تعمیرات شبکه گاز رسانی در شهرستان چرام، گاز شهر چرام و روستاهای تابعه شامل القچین سفلی، دم دره سر دره، شیخ حسین، بلدان، موگرم، آرند، خنگ فراخ و تنگ مو در شهرستان چرام روز دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود.

روابط عمومی شرکت گاز استان از مردم شهرستان چرام درخواست کرد در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه داشته و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۱۹۴ تماس برقرار کنند.

