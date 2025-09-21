به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات محمد شهباز گهروئی در طول دوره مسئولیتش در حوزه هنری خوزستان قدردانی می‌شود و حجت‌الاسلام سید محمدهادی شفیعی به عنوان سرپرست جدید این مجموعه معرفی خواهد شد.

محمد شهباز گهروئی در سال‌های مدیریت خود بر تقویت تولیدات هنری متناسب با فرهنگ بومی خوزستان، پرورش هنرمندان جوان انقلابی و تقویت هسته‌های مردمی هنر تأکید داشت. وی اخیراً به عنوان دستیار معاون راهبردی حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور منصوب شده است.

حجت‌الاسلام سید محمدهادی شفیعی نیز که پیش‌تر سمت معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خوزستان را بر عهده داشت از فعالان شناخته‌شده در عرصه ادبیات داستانی و تاریخ شفاهی به شمار می‌آید.

مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری خوزستان روز چهارشنبه دوم مهرماه، ساعت ۹:۳۰ صبح در سینما ساحل اهواز برگزار خواهد شد.