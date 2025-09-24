دستیار استاندار: حوزه هنری مورد حمایت قاطع استاندار خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل خمیسی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری خوزستان که در سینما ساحل اهواز برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: حوزه هنری مورد حمایت قاطع نماینده دولت در خوزستان است.
دستیار امور راهبردی استاندار خوزستان گفت: هنر، زبان رسای انسانیت در خصوص نیکی، درست کاری و همبستگی است.
وی با بیان اینکه خوزستان سراسر حماسه است، تصریح کرد: اختلاف نسلها باید همپوشانی داشته باشد، مؤمنین باید روز به روز کثرت پیدا کنند و ایمانها روز به روز قویتر شود لذا مردم را باید با عمل هدایت کرد زیرا عمل گرایی سبب میشود الگوهای جامعه متکثر شود.
دستیار امور راهبردی استاندار خوزستان اظهار کرد: انتقال مفاهیم و معنویات شهدا به نسلها یکی از امانتها و وظایف حوزه هنر است.
خمیسی ادامه داد: خدمت در اسلام فرمانده و سرباز ندارد، همه سرباز خداوند هستند.
وی از زحمات شهباز گهروئی قدردانی و برای حجت الاسلام شفیعی آرزوی موفقیت کرد.
