به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در نشست با رئیس فدراسیون روئینگ ضمن تأکید بر حمایت همهجانبه از ورزش استان، روئینگ را ورزشی نوپا و در عین حال کهن برای هرمزگانیها دانست.
وی با اشاره به اهمیت حضور استان در تصمیمگیریهای کلان، درخواست کرد که هرمزگان جایگاهی در هیئت رئیسه فدراسیون روئینگ داشته باشد.
جباری همچنین متعهد شد که از اعتبارات حوزه انتخابیه خود برای توسعه پایگاه قهرمانی قایقرانی در شهرستان بندرخمیر، که یک پروژه ملی محسوب میشود، نهایت بهره را ببرد و اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد.
نماینده مردم غرب هرمزگان با تأکید بر موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد بندرکنگ و بندرلنگه و ظرفیتهای بیبدیل روستای سایهخوش، از پیگیریهای لازم برای راهاندازی یک پیست بینالمللی روئینگ در این منطقه خبر داد.
وی همچنین بر تجهیز تیمهای ورزشی و توسعه رشتههای مرتبط با دریا تأکید کرد و فراهمسازی زمینه تأمین تجهیزات و قایقهای روئینگ دریایی را بخشی از برنامههای حمایتی خود برشمرد.
مظفر مهری خادمینسب، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به مرز آبی ۹۰۰ کیلومتری و وجود ۱۳ جزیره زیبا در استان، اداره کل ورزش و جوانان آمادگی کامل دارد تا با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همکاری فدراسیون و هیئت روئینگ استان، یک کمپ دائمی برای این رشته ورزشی در هرمزگان تأسیس کرده و شاهد رشد و شکوفایی این رشته زیبا و مفرح باشد.
خادمینسب افزود: این اداره کل تمامی حمایتهای خود را از جمله توسعه زیرساخت و تجهیزات برای شکوفایی استعدادهای جوانان در این رشته ورزشی در دستور کار خود قرار داده است.
