به گزارش خبرنگار مهر، نشست «مشارکت های مردمی، کنشگری و حل مسائل اجتماعی» نام نشستی است که به همت گروه جامعه شناسی مردم مدار انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست کمال اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، در موضوع نقش نهادهای حاکمیتی در تسهیل مشارکت‌های اجتماعی، بهنام لطفی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در موضوع موانع جلب مشارکت مردمی در سازمان‌های مردم نهاد و محمد کریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری در موضوع نقش کنشگری در راه حل های شهری سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ به صورت غیر حضوری و در بستر گوگل میت به نشانی http://meet.google.com/bzf-oofk-rin برگزار خواهد شد.