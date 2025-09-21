  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۷

کاوشی جامعه شناسانه در «مشارکت‌های مردمی، کنشگری و حل مسائل اجتماعی»

نشست «مشارکت های مردمی، کنشگری و حل مسائل اجتماعی» سه شنبه یکم مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «مشارکت های مردمی، کنشگری و حل مسائل اجتماعی» نام نشستی است که به همت گروه جامعه شناسی مردم مدار انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست کمال اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، در موضوع نقش نهادهای حاکمیتی در تسهیل مشارکت‌های اجتماعی، بهنام لطفی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در موضوع موانع جلب مشارکت مردمی در سازمان‌های مردم نهاد و محمد کریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری در موضوع نقش کنشگری در راه حل های شهری سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ به صورت غیر حضوری و در بستر گوگل میت به نشانی http://meet.google.com/bzf-oofk-rin برگزار خواهد شد.

کد خبر 6596243
سیده فاطمه سادات کیایی

