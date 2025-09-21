به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی با اشاره به برگزاری نشست هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در استان هرمزگان، اظهار کرد: این نشست با محوریت ظرفیتسازی تجاری دریایی و بندری مبتنی بر سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی بنادر استان هرمزگان با تکیه بر توان بخش خصوصی، دولتی و شرکتهای دانش پایه، بررسی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، دریایی و بندری برای تسریع در امور بازرگانی و تجاری و همچنین رسیدگی و رفع مسائل شرکتهای سرمایهگذار، بهرهبرداران و بخش خصوصی برگزار شد.
وی ادامه داد: موضوعات مهم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان که برخی از آنها مبتلابه سایر بنادر نیز هست اعلام و در مورد برخی از آنها تصمیم گیری شد و بازدید از بنادر بزرگ و کوچک استان هرمزگان نیز در دستورکار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تقدیر از تمامی همکاران دریایی و بندری در شرایط سخت، عنوان کرد: از هیأت عامل سازمان، معاونین، مدیران و همه همکاران در سراسر کشور در خانواده بزرگ بنادر و دریانوردی؛ نه فقط همکاران سازمانی، بلکه بخش خصوصی و غیردولتی، فعالین اقتصادی و همه آنهایی که در این مجموعه دست به دست همدیگر کار و تلاش میکنند، تقدیر و تشکر میکنم که در شرایط سخت، پا به کار، استوار، متعهدانه و دلسوزانه وظایف خود را انجام میدهند.
رسولی همچنین با اشاره به تقدیر رئیسجمهور از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در جنگ ۱۲ روزه که آن را «بیسابقه» توصیف کردند، گفت: آقای رئیسجمهور در حضور مقام معظم رهبری، به شایستگی از عملکرد بنادر تقدیر کردند و تعطیلنبودن بنادر در تمامی این مدت را «اقدام بینظیر» خوانده و قدردانی کردند و این برای ما باعث خوشنودی است که در این شرایط توانستیم به مردممان خدمتی کنیم و البته موجب رضایت خداوند متعال هم باشد.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با ارتقا آمادگیها و توانمندیهایمان، با تجهیز و نوسازی و آمادهسازی ادوات و تجهیزات، بسیج امکانات و اقداماتی که در ارتباط با سرمایه انسانی که ارزندهترین دارایی هر جامعه و سازمانی است، آمادگی کامل داریم که مأموریتهای تعریف شده را به نحو احسن انجام دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه سرمایهگذاری خارجی، اظهار داشت: با اقدامات خوب که به موقع انجام دادیم در ارتباط با برخی سرمایهگذاریهای خارجی و اقداماتی که از سوی مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی در سراسر کشور متعهدانه و دلسوزانه انجام شده است، درخصوص لغو معافیت تحریمی نگرانی نداریم و انشاءالله به فضل خداوند از این مرحله هم عبور میکنیم و هیچ مسئلهای پیش نمیآید.
رسولی بر نقش سرمایه انسانی و جوانان در پیش برد فعالیتها، تاکید و بیان کرد: سرمایه انسانی سازمان بنادر و دریانوردی، امیدبخش است و به جوانان عزیزی که در خانواده بزرگ سازمان بنادر و دریانوردی کشور حضور دارند، باور داریم و باید به آنها فرصت دهیم و اعتماد کنیم و مورد حمایت واقع شوند؛ در این صورت یقین داریم که انشاءالله در سایه تجربه و دانش پیشکسوتانی که در مجموعه دریایی و بندری کشور است، آن جوانها با شتاب زیادی میتوانند برای سازمان بنادر و دریانوردی، خلق ارزش کنند.
وی همچنین به نقش بانوان در سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت و افزود: به بانوان گرانقدری که در خانواده بنادر و دریانوردی داریم، باید بیش از این بها داده و فرصت بیشتری در اختیارشان قرار داده شود تا از ظرفیتهای ارزشمند آنها به نحو مطلوب، استفاده کنیم؛ ارزیابیها نشان میدهد، بانوان در حوزه کاری خود، متعهدانه، دلسوزانه و با تخصص به کارشان میپردازند.
