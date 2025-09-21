  1. سیاست
هشدار دیوان محاسبات نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت

دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس با اشاره به مغایرت‌های صریح در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بر لزوم توقف فوری این اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.

دیوان محاسبات کشور با استناد به مواد (۳۵) و (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تبصره بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در صورت عدم اصلاح و ارائه گزارش در این خصوص، موضوع به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

زهرا علیدادی

