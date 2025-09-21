به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی، در نامهای به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس با اشاره به مغایرتهای صریح در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، بر لزوم توقف فوری این اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.
دیوان محاسبات کشور با استناد به مواد (۳۵) و (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، تبصره بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در صورت عدم اصلاح و ارائه گزارش در این خصوص، موضوع بهصورت خارج از نوبت رسیدگی میشود.
