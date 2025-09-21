به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، انعقاد تفاهم نامه همکاری در نشست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و نایب رئیس کمیته ملی المپیک و سرهنگ عظیمی معاون سلامت سپاه تهران بزرگ عنوان شد.
در ابتدای این جلسه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان اهمیت و ضرورت تعاملات برون سازمانی را پرای پیشبرد اهداف ورزش کشور یادآور شد و گفت: این مهم بویژه در زمینه فعالیتهای آموزشی میتواند عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در این راستا با توجه به ظرفیتهای فدراسیون پزشکی ورزشی میتوانیم شاهد شکل گیری یک تعامل گسترده و هدفمند میان دو طرف باشیم.
در این جلسه که در محل حوزه ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد، نوروزی نیز با اشاره به حجم فعالیتهای فدراسیون پزشکی ورزشی در زمینههای مختلف از جمله فعالیتهای آموزشی، تعاملات برون سازمانی در زمینههای کاری مشترک را از جمله سرفصلهای فعالیت این فدراسیون برشمرد و آمادگی فدراسیون را برای برگزاری دورههای آموزشی مشترک بویژه در زمینه دوره آموزشی پزشک تیم و امدادگر ورزشی اعلام کرد.
همچنین عظیمی نیز با اشاره به نیازهای سازمانی حوزه ورزش سپاه تهران بزرگ، ابراز امیدواری کرد که فعالیتهای اموزشی مشترک دو طرف به زودی آغاز شود.
