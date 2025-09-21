به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از درخشانترین و پرافتخارترین مقاطع تاریخ ایران اسلامی است که همواره باید به عنوان الگویی برای نسلهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دفاع یک امر حیاتی و ضروری است، افزود: این مسأله نه تنها در میان انسانها، بلکه حتی در دنیای حیوانات نیز برای حفظ جان مشاهده میشود. عقل نیز حکم میکند که انسان باید توانایی دفاع از خود را داشته باشد.
امام جمعه بیجار در ادامه ایمان به خدا را رکن اصلی زندگی دانست و گفت: یک انسان مؤمن باید در تمام ابعاد زندگی خود اعم از عبادت، کار، سیاست و پایداری بر اساس ایمان به خدا عمل کند.
خورشیدی با اشاره به خطرات هوای نفس، خطاب به مدیران و مسئولان حاضر در جلسه اظهار داشت: هوای نفس یکی از خطرناکترین دشمنان درونی انسان است که اگر مهار نشود، میتواند موجب سقوط او شود. مبارزه با دشمن بیرونی آسانتر است، اما مقابله با نفس، جهادی بزرگ و دشوار به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری گفت: پذیرش مسئولیت به معنای پایبندی به وظایف و تلاش در مسیر خدمترسانی به مردم است و مسئولان باید همواره مراقب رفتار و کردار خود باشند، چرا که هدف اصلی آنان باید خدمت خالصانه به مردم باشد.
امام جمعه بیجار در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان باید قدردان جایگاه خدمتگزاری باشند و با صداقت، تعهد و تقوای اخلاقی، در مسیر جلب رضایت مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی حرکت کنند.
