نمایشگاه خانواده ورزش در مشهد؛ فرصتی برای آشنایی با ۶۰ رشته ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین غیاثی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه خانواده ورزش در مشهد از شنبه ۲۹ شهریورماه تا چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای شهروندان خواهد بود.
معاون سلامت و تربیتبدنی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ غرفه فعالیت میکنند و ۶۰ رشته ورزشی مختلف به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.
وی گفت: بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با رشتههای متنوع، میتوانند برخی از آنها را بهصورت عملی تجربه کنند و با ظرفیتهای ورزشی شهر آشنا شوند.
غیاثی تأکید کرد: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، ترویج ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و آشنایی خانوادهها با رشتههای ورزشی است.
معاون سلامت و تربیتبدنی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: توسعه فرهنگ ورزش در سطح شهر میتواند نقش مهمی در افزایش سلامت جسمی و روحی، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت روابط خانوادگی داشته باشد.
وی از شهروندان دعوت کرد با حضور در نمایشگاه و بهرهمندی از کارگاههای آموزشی و برنامههای جانبی، سهمی در گسترش فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد شهری سالمتر و شادابتر ایفا کنند.
