به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بردسکن که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت، فرماندار، فرماندهان انتظامی و نظامی، خیرین و دیگر اعضای شورا در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، ۲۰۰ فضای آموزشی برای حضور بیش از ۱۷ هزار دانشآموز آماده شدهاند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به روند افزایش مهاجرت روستایی به مناطق شهری افزود: بهدلیل تراکم جمعیت بالا، بهویژه در مناطق بالادست شهر، با کمبود فضاهای آموزشی روبهرو هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت ورود خیرین به حوزه مدرسهسازی، اظهار کرد: ساخت و توسعه مدارس بدون همراهی خیرین ممکن نیست و در مناطقی مانند خیابان صدف، نیاز فوری به احداث مدرسه داریم که در این خصوص با شهرداری رایزنی شده و قول همکاری نیز داده شده است.
حاجیزاده با اشاره به ثبتنام کامل دانشآموزان گفت: محدودهبندی مدارس بهطور رسمی اعلام شده تا عدالت آموزشی و توزیع متوازن دانشآموزان رعایت شود.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن درباره هدایت تحصیلی نیز گفت: طبق سند تحول بنیادین، باید سهم رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش به ۶۰ درصد و رشتههای نظری به ۴۰ درصد برسد که با این حال، کمبود تجهیزات آموزشی در هنرستانها همچنان یکی از چالشهای جدی در مسیر این هدف است.
وی افزود: رشته حسابداری از ابتدای مهر در شهرستان راهاندازی میشود و برای رشته تربیتبدنی نیز با مشکل فاصله از فضای ورزشی مواجه هستیم که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.
حاجی زاده درباره وضعیت منابع انسانی افزود: بیش از ۲۰۰ نفر از فرهنگیان در سامانه نقل و انتقالات ثبت نام کردهاند که ۶۸ نفر از شهرستان خارج و ۴۹ نفر وارد شدهاند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به طرح نهضت عدالت آموزشی گفت: ۲۰ پروژه آموزشی تعریف شده که ۵ پروژه از صفر آغاز شده و تمامی پروژهها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسند.
وی گفت: از مجموع قبولشدگان امتحانات نهایی خردادماه، ۸۳ درصد موفق به قبولی در کنکور سراسری شدهاند که این آمار جای امیدواری دارد.
مدارس باید به سمت خودکفایی حرکت کنند
محمد جواد صفر نژاد فرماندار بردسکن نیز در این جلسه با بیان اینکه مدارس باید به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کنند، گفت: با استفاده از ظرفیتهای داخلی و تجاریسازی مدارس میتوان بسیاری از دغدغههای مدیران را برطرف کرد.
وی با اشاره به ضرورت گسترش مشارکت خیرین در امر مدرسهسازی، اعلام کرد: پیگیری فعالسازی مجمع خیرین مدرسهساز در دستور کار قرار دارد.
