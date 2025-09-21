به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، بر اساس این تفاهمنامه، محصولات این برند معتبر با ۴۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت مصرفکننده در اختیار دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی قرار میگیرد.
مطابق این تفاهمنامه، سه بسته ویژه برای دانشآموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و بسته ویژه دانشجویان طراحی شده است. دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند برای اعضای خانواده نیز از ۴۰ درصد تخفیف استفاده کنند.
متقاضیان میتوانند برای خرید تکی با ۲۰ درصد تخفیف به این آدرس و خرید بسته با ۴۰ درصد تخفیف به این آدرس مراجعه کنند.
گفتنی است، شرکت آریا با ۶۴ سال سابقه فعالیت (تأسیس ۱۹۶۱)، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خاورمیانه با بیش از ۱۲۰۰ نیروی انسانی شناخته میشود. این برند علاوه بر برخورداری از استانداردهای معتبر آمریکا، اروپا و روسیه، تاکنون بارها موفق به دریافت تندیس حمایت از مصرفکننده شده و محصولات خود را در ۲۱ کشور دنیا عرضه میکند.
