وزش باد و خیزش گردوخاک در اصفهان؛ کاهش دما تا ۸ درجه در راه است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌ها، آسمان اصفهان در نیمه دوم هفته صاف تا کمی‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات عصر و شب، افزایش ابر و وزش باد شدید همراه با خیزش لحظه‌ای گردوخاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

وی ادامه داد: برای برخی مناطق از جمله شرق و مرکز استان هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۶ در خصوص وزش باد و گردوخاک صادر شده که از فردا تا روز چهارشنبه فعال خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان افزود: بیشینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در کاشان، نجف‌آباد و ورزنه ۳۵ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما در شاهین‌شهر و میمه ۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اغلب مناطق استان ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت و هشدار کشاورزی سطح زرد شماره ۱۷۵ در همین خصوص صادر شده است.

معتمدی گفت: همچنین پیش‌بینی می‌شود وزش باد در برخی ساعات بین ۱۶ تا ۱۹ و اوایل شب بین ۱۶ تا ۷ متر بر ثانیه برسد.