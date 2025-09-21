بهورزان ستون سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی پیش ازظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز بهورز با قدردانی از تلاش‌های بهورزان، تأکید کرد: این گروه نقش کلیدی در پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها دارند.

وی با اشاره به اهمیت نقش بهورزان گفت: بهورزان به عنوان فرشتگان سپیدپوش سلامت، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارند و خدمات آنان از سال ۱۳۶۳ تاکنون موجب ارتقای سطح سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌ها شده است.

وی افزود: سلامت یکی از بنیادی‌ترین نیازهای جامعه است و کیفیت زندگی و توان انجام وظایف روزمره مردم مستقیماً به سلامت آنان وابسته است.

فرماندار نوشهر همچنین با اشاره به سبک زندگی ماشینی، کم‌تحرکی و گرایش به غذاهای فست‌فودی تصریح کرد: این روند موجب افزایش بیماری‌هایی مانند چاقی و دیابت حتی در سنین نوجوانی شده است و ورزش منظم و بازگشت به تغذیه سالم و سنتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مشکلات داشته باشد.

جهانشاهی درباره هزینه‌های درمان گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، به ویژه بازنشستگان، هزینه‌های سنگین درمان است. رعایت اصول سلامت فردی و پیشگیری می‌تواند فشار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش داده و آرامش بیشتری برای آنان فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش بهورزان اظهار کرد: بهورزان پیشگامان سلامت در دل روستاها هستند و سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور به شمار می‌روند و شایسته بالاترین تقدیر هستند.