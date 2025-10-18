مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خونی استان کرمانشاه به‌ویژه در برخی گروه‌های خونی خاص کاهش یافته و نیاز فوری به مشارکت مردم در اهدای خون وجود دارد.

وی افزود: بیماران بستری، افراد دارای بیماری‌های خاص و نیازمندان به عمل‌های جراحی فوری بیش از هر زمان دیگر به خون سالم نیاز دارند و هر واحد خون می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین نیاز استان مربوط به دارندگان گروه‌های خونی O مثبت، A مثبت، A منفی و AB منفی است، با این حال اهدای خون از سوی همه گروه‌های خونی ارزشمند و حیاتی است.

میرزاده در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم کرمانشاه، گفت: اهدای خون عملی انسان‌دوستانه است که نه‌تنها زندگی بیماران، بلکه امید را به خانواده‌های آنان بازمی‌گرداند و از مردم خواست با مراجعه به مراکز خون‌گیری در این اقدام نجات‌بخش سهیم شوند.