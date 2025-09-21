به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سرپرست دانشگاه در این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، تجریشی؛ رئیس دانشگاه شریف ضمن قدردانی از زحمات سعید ادیب نظری به بیان نکات و انتظارات در خصوص نحوه عملکرد این مرکز پرداخت.

سرپرست دانشگاه مسئولیت‌ها در دانشگاه را چرخشی دانست و گفت: در دانشگاه کار به صورت جمعی انجام می‌پذیرد بر همین اساس هماهنگی و همراهی بین بخش‌های مختلف برای پیشبرد اهداف دانشگاه ضروری است.

تجریشی معاونت اداری و مالی را پشتیبان مرکز برنامه‌ریزی راهبردی دانست و افزود: اولین نکته ایجاد هماهنگی و همکاری بین مرکز راهبردی و معاونت اداری و مالی است.

وی یکی دیگر از راه‌های کمک به دانشکده‌ها را رصد و پایش مسائل خواند و افزود: باید قوانین و مقررارت را پس از ابلاغ به طور دقیق رصد کنید تا پس از تفسیر قوانین بتوانید برای حل مسائل دانشکده‌ها از آنها استفاده کنید. همچنین باید شاخص‌هایی برای ارزیابی و ارزشیابی تعریف شود. باید دانشکده‌ها و مدیران ارزیابی شوند حتی با توجه به شاخص‌ها برای دانشکده‌ها کارنامه‌ای در نظر بگیرید تا بتوان در بازه‌های زمانی مشخص پیشرفت یا عدم پیشرفت را بررسی کرد. مرکز برنامه‌ریزی راهبردی باید جایگاهی برای وجود تمام اطلاعات و داده‌ها باشد.

سرپرست دانشگاه با تاکید بر اهمیت مرجعیت علمی افزود: از این مسیر می‌توانیم منابع بیشتری برای دانشگاه فراهم ‌آوریم. همچنین باید بتوانیم از ظرفیت‌های بیرون از دانشگاه استفاده کنیم. بررسی کنید در چه مواردی می‌توانیم از خیرین کمک بگیریم تا سهمی در فعالیت‌های دانشگاه داشته باشند. تجریشی آینده پژوهی را امری مهم برای ساختن هرچه بهتر آینده دانشگاه بیان کرد.