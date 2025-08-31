دانشگاه شریف باید پیشروی ارائه راهکار علمی برای حل مشکلات جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، جلسه شورای دانشکده مدیریت و اقتصاد با حضور مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، در محل اتاق شورای این دانشکده برگزار شد.
در این جلسه تجریشی طی سخنانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه در حل مسائل کلان کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی و با توجه به چالشهای اقتصادی و محدودیت منابع انرژی، دانشگاه صنعتی شریف باید نقشی پیشرو و راهگشا در ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل مشکلات جامعه ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه دانشکده مدیریت و اقتصاد در ساختار دانشگاه شریف، بر لزوم تقویت نقش این دانشکده در حوزه آموزش آزاد، ارائه خدمات تخصصی و کمک به حل مسائل کشور در زمینههای برنامهریزی و سیاستگذاری تأکید کرد.
سرپرست دانشگاه همچنین با اشاره به انتخاب محمد وصال عضو هیئت علمی جوان دانشکده مدیریت و اقتصاد بهعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه شریف، ابراز امیدواری کرد که این انتخاب زمینهساز تحولات مثبت و اصلاح امور زیرساختی در حوزههای مدیریتی دانشگاه باشد.
در ادامه جلسه، از مدالآوران المپیاد اقتصاد با حضور دکترامینه محمودزاده رئیس کمیته علمی المپیاد اقتصاد، مدیریت و حکمرانی تقدیر شد.
در پایان دکتر تجریشی ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر شیرین اصلانی در انجام مسئولیتهای محوله به عنوان رئیس دانشکده، از تلاشها و خدمات دکتر مدنیزاده، رئیس پیشین دانشکده، در دوران تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.
