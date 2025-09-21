نیمی از دانشجویان مشکلات وزنی و عمدتا اضافه وزن دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زارعی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نشست تخصصی کیفیت بخشی دروس عمومی تربیت بدنی دانشگاه‌ها به بررسی اهمیت این دروس پرداخت و گفت: هدف از این درس عمومی و دو واحدی، فرهنگ‌سازی ورزش در جامعه و کمک به سبک زندگی فعال دانشجویان است.

زارعی بیان کرد: ما در سال تحصیلی گذشته، سلامت حدود ۲۰ هزار دانشجو را پایش کردیم و نتایج نگرانی‌آور نشان داد که بیش از ۵۰ درصد از دانشجویان مشکلات وزنی که عمدتاً اضافه وزن است را دارند. همچنین ۶۷ درصد دانشجویان اعلام کرده‌اند که هنگام حضور در خوابگاه و کلاس‌ها فعالیت کمی دارند.

وی افزود: گذراندن در ورزش برای دانشجویان بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل این درس یک فرصت طلایی برای تغییر نگرش دانشجویان به ورزش است.

وی به چالش‌های موجود در حوزه ورزش و لزوم هم‌افزایی بین دانشکده‌ها و مدیریت تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: اگر این دو بخش در کنار هم قرار گیرند، قطعاً نتایج مطلوبی به دست خواهد آمد.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان همچنین از برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی و مشاوره ورزشی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدوارم که در چند هفته آینده نتایج این برنامه‌ها به صورت رسمی اعلام شود.

زارعی همچنین تاکید کرد: همکاری میان مدیران تربیت بدنی و دانشکده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مشارکت می‌تواند به ارتقا کیفیت برنامه‌های ورزشی در دانشگاه‌ها کمک کند.

وی در ادامه به چالش‌ها و برنامه‌های جدید پرداخته و تصریح کرد: همه دانشجویان ملزم به مشارکت در فعالیت‌های ورزشی شده‌اند. از این پس، دو نمره از دروس عمومی به شرکت در پایش تندرستی و دو نمره دیگر به مشارکت در برنامه‌های ورزشی دانشگاه اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف دانشگاه تأکید کرد و گفت: این همکاری و هم‌افزایی ما را به سمت اهداف مشترک نزدیک‌تر می‌کند و نباید نگران این باشیم که کارها را چه کسی انجام می‌دهد، بلکه مهم این است که موفقیت این برنامه‌ها در نهایت به نفع دانشجویان خواهد بود.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در پایان از حضور و نظرات تمامی شرکت‌کنندگان تشکر نمود و تأکید کرد: به دنبال دریافت بازخوردها و نظرات برای بهبود برنامه‌ها هستند. در نهایت هدف ما رسیدن به یک فضای سالم و پویا برای دانشجویان است و امیدواریم با مشارکت فعال آن‌ها، این برنامه‌ها به بهترین شکل اجرا شود.