معابر ۱۴۶ مدرسه در شرق تهران ایمن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و افزایش تردد دانشآموزان گفت: در راستای اجرای طرحهای «استقبال از مهر»، ادارههای ترافیک نواحی مختلف منطقه با هماهنگی معاونت حملونقل و ترافیک، اقدام به خطکشی نوشتاری ایستگاههای اتوبوس و مقابل مدارس در سطح منطقه کردهاند.
وی با بیان اینکه، اجرای خطکشی نوشتاری در ایستگاهها و معابر منتهی به مدارس، نقش مهمی در ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش خطرات احتمالی دارد، افزود: هدف ما این است که دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در شرایطی امن و آرام آغاز کنند.
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: همچنین، اکیپهای اجرایی ۱۳۷ پلاس منطقه ۱۳، نسبت به رفع خطر معابر ناحیه ۳، از جمله حذف زوائد فیزیکی، همسطح سازی، مرمت، رفع خطر و.. اقدام کردند و شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با نقطه خطر ساز، از طریق تلفن ۱۳۷، سامانه شهرزاد و دیگر راههای ارتباطی، موضوع را به سامانه ۱۳۷ جهت رسیدگی آنی اطلاع رسانی نمایند.
نوری به بخش دیگر برنامههای منطقه ۱۳ در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی اشاره و تصریح کرد: با طراحی و اجرای برنامههای متنوع و پویشهای مختلف، تلاش شده است تا فضای بازگشایی مدارس همراه با نشاط، امید و همدلی برای دانش آموزان و خانوادهها رقم بخورد.
وی اضافه کرد: برنامههای متنوعی همچون اجرای نمایشهای عروسکی در چهارراههای پر تردد، جشن شکوفهها و بازگشایی مدارس در نواحی مختلف منطقه پیشبینی شده است تا آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان خاطرهانگیزتر شود.
