معابر ۱۴۶ مدرسه در شرق تهران ایمن شدند

معابر ۱۴۶ مدرسه در شرق تهران ایمن شدند

شهردار منطقه ۱۳ تهران از ایمن تر شدن معابر ۱۴۶ مدرسه در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و افزایش تردد دانش‌آموزان گفت: در راستای اجرای طرح‌های «استقبال از مهر»، اداره‌های ترافیک نواحی مختلف منطقه با هماهنگی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، اقدام به خط‌کشی نوشتاری ایستگاه‌های اتوبوس و مقابل مدارس در سطح منطقه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه، اجرای خط‌کشی نوشتاری در ایستگاه‌ها و معابر منتهی به مدارس، نقش مهمی در ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش خطرات احتمالی دارد، افزود: هدف ما این است که دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در شرایطی امن و آرام آغاز کنند.

شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: همچنین، اکیپ‌های اجرایی ۱۳۷ پلاس منطقه ۱۳، نسبت به رفع خطر معابر ناحیه ۳، از جمله حذف زوائد فیزیکی، همسطح سازی، مرمت، رفع خطر و.. اقدام کردند و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با نقطه خطر ساز، از طریق تلفن ۱۳۷، سامانه شهرزاد و دیگر راه‌های ارتباطی، موضوع را به سامانه ۱۳۷ جهت رسیدگی آنی اطلاع رسانی نمایند.

نوری به بخش دیگر برنامه‌های منطقه ۱۳ در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی اشاره و تصریح کرد: با طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع و پویش‌های مختلف، تلاش شده است تا فضای بازگشایی مدارس همراه با نشاط، امید و همدلی برای دانش آموزان و خانواده‌ها رقم بخورد.

وی اضافه کرد: برنامه‌های متنوعی همچون اجرای نمایش‌های عروسکی در چهارراه‌های پر تردد، جشن شکوفه‌ها و بازگشایی مدارس در نواحی مختلف منطقه پیش‌بینی شده است تا آغاز سال تحصیلی برای دانش‌آموزان خاطره‌انگیزتر شود.

