هفت کشته در پی واژگونی قایق در دریاچه کیوگا اوگاندا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قایق چوبی از روستای موچورا آبینو برای همراهی یک کشیش به مراسم خاکسپاری در حال حرکت بود که در نزدیکی روستای کیریانگا در شهرستان آسی واژگون شد.

در این بیانیه آمده است: در مجموع ۳۶ نفر در این قایق بودند و ۲۹ نفر از این حادثه جان سالم به در بردند. این حادثه تقریباً در ۴۰۰ متری محل پهلوگیری کیریانگا رخ داد که موتور قایق به یک کنده درخت ثابت برخورد کرد و باعث واژگونی آن شد.

تصادف قایق‌ها در دریاچه‌های اوگاندا رایج است و اغلب به دلیل بارگیری بیش از حد و شرایط نامساعد جوی رخ می‌دهد.