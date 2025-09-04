  1. جامعه
۶۰ کشته در حادثه واژگونی قایق در نیجریه

مقامات محلی روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از واژگونی یک قایق در ایالت نیجر در شمال مرکزی نیجریه، حداقل ۶۰ نفر کشته و ده‌ها نفر نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، عبداللهی بابا آرا، رئیس منطقه دولت محلی بورگو، با بیان اینکه ۱۰ نفر در وضعیت وخیمی قرار دارند و بسیاری دیگر هنوز مفقود هستند، گفت: تعداد کشته‌شدگان حادثه واژگونی قایق به ۶۰ نفر رسیده و آمار تلفات در حال افزایش است.

به گفته آژانس مدیریت اضطراری ایالت نیجر، پرسنل اورژانس و غواصان محلی در حال جستجوی قربانیان هستند.

این حادثه زمانی رخ داد که قایق پر از مسافر با یک کنده درخت برخورد کرد و در نزدیکی گاساوا در منطقه دولت محلی بورگو واژگون شد.

سعدو اینووا محمد، فرماندار منطقه شاگومی، گفت که این قایق بیش از ۱۰۰ مسافر داشت که اکثر قربانیان آن زنان و کودکان بودند.

حوادث واژگونی قایق که اغلب به دلیل اضافه بار، آب و هوای نامساعد و خطاهای عملیاتی رخ می‌دهد، در نیجریه رایج است.

