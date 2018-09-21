واژگونی کشتی در تانزانیا با ۴۰ کشته و ۲۵۰ مفقود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، یک کشتی در دریاچه ویکتوریا واقع در تانزانیا واژگون شد و بر اساس اعلام مقامات محلی در این حادثه دست کم ۴۰ نفر کشته شده اند.
یکی از مقامات محلی در این خصوص به بیبیسی اعلام کرد که ۱۰۲ نفر از سرنشینان نجات یافتهاند؛ اما هنوز از سرنوشت بیش از ۲۵۰ نفر دیگر اطلاع دقیقی در دست نیست.
این مقامات تأکید کردند که بیم آن می رود که ۲۰۰ نفر از سرنشینان آن غرق شده باشند.
گزارشات اولیه نشان می دهد، کشتی مذکور بیش از ظرفیت مسافر حمل میکرده و به همین دلیل واژگون شده است.
مقامات دولت تانزانیا نیز اعلام کردند که ۳۲ نفر از نجات یافتگان نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند.
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