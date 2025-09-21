اعتماد امام به جوانان رمز پیروزی در دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عباس میرکریمی ظهر یکشنبه در نشست خبری و تجلیل ازخبرنگاران وفرا رسیدن چهلوپنجمین سالگرد دفاع مقدس به عنوان قلهای در تاریخ انقلاب اسلامی شناخته میشود، گفت: هر کس در بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی مثالی بیاورد، به دوران دفاع مقدس اشاره میکند چراکه ملت ایران با دست خالی در برابر رژیم بعث عراق و حامیان جهانی آن ایستادگی کرد و به پیروزی رسید. این موفقیتها نتیجه اعتماد امام خمینی (ره) به نسل جوان بود که وارد میدان شدند و پیروزیهای بزرگی را رقم زدند.
سرهنگ میرکریمی ادامه داد: امروز بسیاری از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای کشور ریشه در همان فرهنگ اعتماد به جوانان دارد و دشمنان نیز از این دستاوردها در رنج هستند. دفاع مقدس جلوهای عظیم از همبستگی ملی، رشادت رزمندگان، ایثارگری و استقامت مردم مؤمن ایران اسلامی بود. در آن دوران کسانی که در جبهه حضور نداشتند نیز با پشتیبانی همهجانبه از رزمندگان نقشآفرینی کردند و این یک دفاع مردمی محسوب میشود.
فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به اینکه دفاع مقدس آینه تمامنمای مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است، تصریح کرد: این دوران نه تنها امنیت کشور را تضمین کرد بلکه الهامبخش ملتهای آزاده در سراسر جهان شد. همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، انقلاب اسلامی در جنگ صادر شد و امروز نیز ملت ایران با الهام از همان فرهنگ دفاع مقدس در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است.
وی بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی نیز با الهام از آموزههای دفاع مقدس، هدایتهای مقام معظم رهبری، جانفشانی نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران به شکست سنگین دشمنان منجر شد. اینها همگی نشاندهنده تداوم فرهنگ مقاومت و الگوگیری از دفاع مقدس است.
سرهنگ میرکریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای اجرایی برنامههای هفته دفاع مقدس در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستهای کلی، برنامهها در شهرستان گلپایگان تدوین و متناسبسازی شده و جلسات متعددی درونسازمانی و بیندستگاهی برگزار شده است. ادارات و سازمانها نیز برنامههای خود را در این راستا اعلام کردهاند که با محوریت بسیج و همکاری همه دستگاهها اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به دومین محور سیاستهای اجرایی افزود: یکی از اقدامات اصلی، جهتگیری و همسوسازی برنامهها با شعار سال است که از سوی مقام معظم رهبری «سرمایهگذاری برای تولید» اعلام شده و همچنین شعار اختصاصی هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ با عنوان «ما فاتحان قلهایم» مبنای طراحی برنامهها قرار گرفته است.
سرهنگ میرکریمی تصریح کرد: تبیین دستاوردهای دفاع مقدس، ولایتمداری، وحدت و ایثار رزمندگان و مردم در جنگ تحمیلی هشتساله و همچنین نقش نیروهای مسلح در پیروزیهای مقاومت از جمله سیاستهای اجرایی ماست. در این راستا دو عملیات شاخص معرفی و تبیین خواهد شد؛ یکی عملیات ثامنالائمه (ع) به عنوان نقطه عطف دفاع مقدس و دیگری عملیات «وعده صادق ۳» در جنگ ۱۲ روزه اخیر.
فرمانده سپاه گلپایگان ادامه داد: توجه ویژه به روزشمار دفاع مقدس از دیگر برنامههای محوری است. بر اساس روزشمار ابلاغی از سازمان، هر روز با عنوان مشخص خود برنامهریزی شده تا اقدامات اجرایی متناسب با آن روز انجام گیرد. همچنین تبیین جایگاه والای مقاومت در کشور و بهرهگیری از ظرفیت سازمانها، نهادها، هنرمندان متعهد و مراکز علمی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
وی برگزاری نشستهای علمی، پژوهشی و بصیرتی با موضوع نقش راهبردی انقلاب در دفاع مقدس، تأثیرات آن در ناکامی دشمن و پاسخگویی به شبهات جوانان را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: بازدیدهای علمی در سطح شهرستان و استان و حتی خارج از استان برای آشنایی نسل جوان با دستاوردهای کشور تدارک دیده شده است.
میرکریمی اضافه کرد: بالغ بر ۱۱۲ برنامه کاربردی در تقویم اجرایی هفته دفاع مقدس شهرستان گلپایگان تنظیم شده که برخی از آنها از چند روز قبل از آغاز هفته دفاع مقدس (۳۱ شهریور) شروع شده و تا سه الی چهار روز پس از پایان هفته ادامه خواهد داشت. تنها در روز پنجشنبه سوم مهرماه، بیش از ۳۰ برنامه متنوع و پرمخاطب از صبح تا پاسی از شب اجرا خواهد شد
وی یادآور شد: خبرنگاران با حضور میدانی خود، علاوه بر پوشش برنامهها، مسائل و مشکلات مردم را مطرح و از مسئولان مطالبه میکنند تا گرههای موجود گشوده شود.
سرهنگ میرکریمی تصریح کرد: شاید مشکلات همیشه مربوط به محله یا منطقه خودتان نباشد اما شما خبرنگاران مسئولیت اجتماعی در قبال کل شهرستان دارید. لازم است با جستجو و پیگیری مشکلات در همه محلات، آنها را شناسایی و منعکس کنید تا مسئولان مربوطه در جریان قرار گیرند و اقدامات لازم برای رفع آنها صورت گیرد.
فرمانده سپاه گلپایگان تأکید کرد: خبرنگاران باید خود را مسئول در برابر مشکلات کل شهر بدانند و همچنانکه در گذشته همراه مردم و یاریرسان مسئولان بودهاند، در آینده نیز با نقشآفرینی پررنگ خود در تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و پوشش برنامههای این هفته، نقش مؤثری ایفا کنند.
