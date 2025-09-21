برگزاری بیش از ۶ هزار عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رضا منشوری صبح یکشنبه در نشست خبری هفته دفاع مقدس اظهار کرد: خبرنگاران افسران جهاد تبیین و منجیان حقیقت و چشمان بیدار جامعه هستند.

وی گفت: دفاع مقدس روایت ملتی است که با دست خالی اما با ایمان و غیرت در برابر دشمن ایستادند لذا امنیت امروز میراث ایستادگی و رشادت‌های دیروز است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: دفاع مقدس به همگان ثابت کرد که قدرت حقیقی فارغ از سلاح و تجهیزات در اراده و ایمان ملت نهفته است.

سرهنگ منشوری ضمن تاکید بر لزوم بازگویی رشادت‌ها و ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس بیان کرد: تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی و امنیت کنونی مرهون دلاورمردی‌های رزمندگان، شهدا و جانبازان است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس با شعار «فاتحان قله‌ایم» از ۳۱ شهریور به مدت یک هفته در سطح استان، نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به محوریت برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی، جوانان علم و دانش پژوهش و اقتدار ملی، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه، شهیدان جانبازان آزادگان و فخرآفرینان، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان معنویت، نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران، ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استکبارستیزی، فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان از جمله محورهای هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ منشوری از برگزاری ۶ هزار و ۳۴ عنوان برنامه در هفته جاری خبر داد و گفت: گلباران یک هزار و ۲۷۱ مزار شهدا، دیدار با یک هزار و ۴۰۴ خانواده شهید، برپایی ۱۲۴ یادواره شهدا جزو این برنامه‌ها محسوب می‌شود.

وی به افتتاح ۴۳ پروژه محرومیت‌زدایی روستایی در هفته دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: اهدای ۳۱۳ جهیزیه، برگزاری برنامه‌های ورزشی، مسابقات متنوع، پیاده‌روی خانوادگی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی، برپایی نمایشگاه و یادواره شهدای رسانه از جمله برنامه‌های در دست اجرا است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان اضافه کرد: نواختن زنگ ایثار در سطح مدارس، همخوانی سرود «ای ایران» همزمان در ۳ هزار و ۳۰۰ مدرسه، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، برپایی یادواره شهدای زن و تجلیل از خانواده‌های شهدا جزو برنامه‌های هفته دفاع مقدس محسوب می‌شود.