اجرای ۳۹۶ برنامه برای چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس در سپاه فتح

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومندزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته دفاع مقدس با گرامیداشت این هفته، به تشریح دستاوردهای دفاع مقدس و برنامههای پیشبینیشده پرداخت و گفت: در آستانه چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس هستیم دفاعی که همواره دشمنان به ما تحمیل کردند.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در جنگ سخت، نیمه سخت و نرم در حال دفاع هستیم و خوشبختانه در همه این عرصهها پیروز شدیم، افزود: گل سرسبد این نبردها، جنگ هشت ساله بود که مظهر حماسه، مقاومت، جانفشانی، ایثار، تدبیر و حکمت به شمار میرود.
وی تصریح کرد: جنگ اگرچه خسارتهایی به همراه دارد، اما نعمتهایی نیز به همراه داشت که از جمله آنها میتوان به بصیرت، هوشمندی، عقلانیت و فرماندهی بنیانگذار انقلاب و سپس مقام معظم رهبری در حمایت از جبهه مقاومت و همچنین عبور موفقیتآمیز از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.
سرهنگ برومندزاده، دومین رمز پیروزی را بصیرت، هوشمندی و عقلانیت فرماندهان و رزمندگان در هر دو دوره جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: جنگ اگرچه به شهادت بسیاری از فرماندهان و رزمندگان منجر شد، اما تجلی ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه بود و منجر به ترویج روح خودباوری و خودکفایی در زمینه تجهیزات نظامی و سایر حوزهها شد.
وی استحکام و قدرت جمهوری اسلامی ایران را در میان ملتهای مظلوم جهان الهامبخش خواند و افزود: ما در برابر ظالمان ایستادیم و به الگویی برای دیگران تبدیل شدیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان در ادامه به دیگر دستاوردهای دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: خلق آثار هنری در قالب شعر، ادبیات پایداری و سینمای دفاع مقدس از این دستاوردهاست و مهمتر از همه، وحدت و ایستادگی مردم بود.
وی چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس با شعار "ما فاتحان قلهایم" از فردا دوشنبه آغاز میشود و ۳۹۶ عنوان برنامه در حوزههای مختلف تدارک دیده شده است.
سرهنگ برومند زاده بیان کرد: برنامههای این هفته در شش محور برنامهریزی شده است که نخستین محور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دومین محور سازندگی و محرومیتزدایی با هدف جهاد خدمت که شامل اردوهای جهادی یکروزه و سهروزه، توزیع ۲ هزار بسته لوازمالتحریر و کمک آموزشی، رزمایش جهاد فاطمی و افتتاح پروژه آبرسانی و ۸ کانال کشاورزی میباشد است.
وی ادامه داد: محور دیگر، عرصه جهاد تبیین است که همایشهای متعددی از جمله سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه در آن پیشبینیشده است. چهارمین محور، حفظ آمادگی و انسجام است که رژه خودرویی و موتوری در استان و شهرستانها را شامل میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح اضافه کرد: محور پنجم، برنامههای تبلیغی، فرهنگی و هنری و محور ششم، تجلیل و تکریم از همه اقشار جامعه است.
